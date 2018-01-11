Ассанж стал гражданином Эквадора

Власти Эквадора предоставили основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу статус натурализованного гражданина.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес.

Она подчеркнула, что прошение Ассанжа об этом, которое он направил в МИД страны 16 сентября 2017 года, было удовлетворено 12 декабря.

Гарсес пояснила, что этим жестом правительство Эквадора дало понять, что намерено официально защитить правозащитника, который с 2012 года укрывается в дипломатической миссии страны в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняют в изнасиловании.

Вместе с тем, министр подчеркнула, что Кито продолжает искать альтернативы для решения этого дела в строгом соответствии с международным правом и координации с правительством Великобритании.

Британские власти отказались предоставить Ассанжу дипломатический статус, с тем, чтобы он мог покинуть страну.



Власти Эквадора обратились в МИД Великобритании с просьбой предоставить Ассанжу дипломатический статус, для того чтобы он мог покинуть территорию посольства и выехать за пределы страны.

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46-летний австралийский интернет-журналист и основатель WikiLeaks, в больших объёмах публикующий сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав, Ассанж отверг обвинения, назвав их политически мотивированными.

Он опасается, что Швеция депортирует его в США, где ему грозит до 35 лет тюремного заключения, либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.