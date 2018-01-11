Два российских велотуриста попали в ДТП на Шри-Ланке: один погиб

На юге Шри-Ланки ДТП с российскими туристами. Ранним утром россияне ехали на велосипедах из населенного пункта Велигама в Матару на трассе Галле-Матара. Дорожный инцидент произошел у поселка Камбурупития.

Один россиянин погиб, сообщает РИА Новости. Другой гражданин России пострадал. Его отправили в больницу города Матара. В момент аварии оба россиянина были в "состоянии интоксикации". В сообщение не уточняется, какое из химических веществ вызвало это состояние.