"Тосно" подписало контракт с бразильцем Рикардиньо

Российский клуб "Тосно" из Ленинградской области объявило о подписании контракта с бразильским полузащитником Рикардиньо. Соглашение рассчитано на полтора года.

Известно, что игрок начинал свою футбольную карьеру в бразильском "Санту-Андре", после чего выступал в Европе за такие команды, как польские "Гурник", "Висла", "Лехия", в составе молдавского "Шерифа" дважды становился чемпионом страны и двукратным обладателем национального Кубка. В первенстве Молдавии он завоевывал звание лучшего бомбардира.

Рикардиньо стал игроком #ФКТосно



🇧🇷К тосненцам присоединился бразильский полузащитник Рикардо Кавальканте Мендес. Контракт рассчитан на полтора года.



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Предыдущим клубом бразильца была сербская "Црвена Звезда", за которую он выступал на протяжении полугода. В его активе девять матчей и один забитый гол.