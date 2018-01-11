Актера Джеймса Франко обвинили в домогательствах сразу пять женщин

По данным издания Los Angeles Tines, сразу пять женщин обвинили голливудского актера и режиссера Джеймса Франко в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении.

Связанный с Джеймсом Франко скандал разгорелся после того, как он пришел на церемонию вручения премии "Золотой глобус" с приколотым к лацкану пиджака значком "Время вышло", поддержав тем самым движение против сексуальных домогательств. Одна из бывших студенток основанной Франко актерской школы заявила: "Это было все равно, что пощечина". Также его бывшие студентки рассказывают, что он приходил в ярость, если девушки отказывались обнажаться во время съемок. Как заявили некоторые из женщин, обвинивших Франко в домогательствах, он соглашались на его просьбы, полагая, что знаменитость поможет им с продвижением по карьерной лестнице. Ранее Джеймса Франко уже обвиняли в непристойном поведении, однако актер все обвинения отверг, напоминает "Интерфакс".

Общественные движения "Время вышло" и "Я тоже" появились после того, как в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштейна были выдвинуты многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах. Их участники, в основном, женщины, рассказывали о ситуациях, в которых они подвергались сексуальному домогательству.