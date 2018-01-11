Мария Шарапова: очень хочу стать первой ракеткой мира, но это будет сложно

Российская теннисистка Мария Шарапова накануне старта Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) рассказала о своих эмоциях от возвращения на турнир в Мельбурне.

"Невероятно рада своему возвращению в WTA-тур после столь долгой паузы, — приводит слова россиянки Чемпионат.Com. – Всегда здорово видеть на трибунах плакаты болельщиков со словами поддержки. Да, мне было нелегко все начинать с нуля и подниматься наверх из глубин рейтинга. Схожий путь преодолевают юниоры, которые только приходят в профессиональный теннис. Но подняться на вершину недостаточно, ведь необходимо там и удержаться, а это очень тяжело. Поэтому я понимаю, что взобраться на первую строчку мне будет очень трудно, но я очень этого хочу".

Напомним, что по итогам жеребьевки Australian Open Шараповой в первом поединке на турнире в соперницы досталась немецкая теннисистка Татьяна Мария. Накануне россиянка вновь вернулась в топ-50 рейтинга Женской теннисной ассоциации( WTA).