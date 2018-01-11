Проклятый шлагбаум проучил новосибирскую "легкоатлетку"

Забавную миниатюру на легкоатлетическую тему продемонстрировала так и оставшаяся неизвестной жительница Новосибирска, чудом ушедшая с импровизированной спортивной площадки на своих двоих и без серьезных травм. Своим соперником специализирующаяся то ли на прыжках в высоту, то ли на беге с препятствиями женщина выбрала установленный во дворе одного из домов шлагбаум, который местные жители считают проклятым. Напряженное противостояние сняла камера наблюдения

"Компания по системам охраны уже несколько раз выезжала на починку этого шлагбаума. И всё из-за того, что всякий раз его невообразимым образом пытаются преодолеть подобные спортсмены. Уже поступили предложения освятить шлагбаум, так как его точно кто-то сглазил или проклял", — отметила выложившая ролик Анастасия Базова.

На сей раз шлагбаум встал на пути у несгибаемой женщины, решившей не просто не пасовать перед куском пластика, но и продемонстрировать спортивную удаль. Сопровождавшую ее сумку она сразу отправила на ту сторону, а сама отступила в сторону и без подготовки ринулась к препятствию. Подвела то ли обувь, то ли скользкая дорога — прыжок не задался. Легкоатлетка рухнула плашмя на асфальт, но спустя несколько секунд поднялась на ноги и как ни в чем не бывало отправилась по делам, благо путь оказался свободен — шлагбаум был сломлен (в который уже раз, добавляют соседи).

"Это не женщина, это цирк какой-то!" — такую оценку выступлению любительницы активного образа жизни дал комментатор, которому, судя по всему, придется вновь оплачивать ремонт "спортинвентаря".