СМИ: футболист "Динамо" Погребняк может быть оштрафован на 10 млн рублей

Нападающий московского "Динамо" Павел Погребняк рискует лишиться десяти миллионов рублей из-за возможного нарушения дисциплины. Известно, что одной из вероятных причин такого решения руководства "бело-голубых" – нахождение игрока во время матча чемпионата России между "Динамо" и "Анжи" (2:0) в итальянском Турине на игре "Ювентус" – "Интер".

Как сообщает Чемпионат.Com, в одном из пунктов контракта игрока прописана сумма в десять миллионов рублей и Погребняк обязан выплатить эти деньги в случае нарушения дисциплины. Также известно, что этот штраф является своеобразной заменой реального наказания – увольнения, который предусмотрен соответствующей статьей Трудового кодекса РФ.

Более того, футболист не был вызван на первый тренировочный сбор "Динамо". Он будет тренироваться на базе клуба в подмосковном Новогорске.