Два человека сгорели заживо в тройной аварии на МКАД

Жертвами столкновения трех автомобилей на северо-востоке Москвы стали два человека — людей зажало в салоне вспыхнувшей после аварии "Оки", сообщили очевидцы происшествия. Проезжавшие мимо водители сняли на видео место страшного ДТП.

Трагический инцидент произошел на 93-м километре внутренней стороны МКАД, у съезда на Ярославское шоссе. Судя по обнародованной записи с камеры наблюдения, у отечественной малолитражки возникли технические проблемы — водитель остановился посреди полосы и включил "аварийку". Спустя несколько минут в "Оку" врезался следовавший в том же направлении Volkswagen Touareg, владелец которого поздно заметил помеху и при попытке перестроиться не смог избежать столкновения.

От удара малолитражку развернуло на дороге, она задела еще одну машину, врезалась в отбойник и вспыхнула. Пламя быстро охватило "Оку", потушить ее смогли только пожарные. Они же достали из искореженного салона малолитражки тела двух человек.

По предварительным данным, водители Volkswagen и Skoda Octavia отделались незначительными травмами.