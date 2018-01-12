Ралли "Дакар": россиянин Шихотаров выбывает из борьбы из-за травмы позвоночника

Российский пилот "Дакара" Иван Шихотаров получил компрессионный перелом позвоночника, но закончил гонку. На четвертом этапе ралли его внедорожник на огромной скорости угодил в яму. Машина осталась на ходу. Превозмогая боль, гонщик проехал ещё 140 километров. Причем, обогнал многих других пилотов и улучшил свой результат на 14 позиций.

Как сообщается на странице команды "Konturterm Racing", за которую выступал Шихотаров, добравшись до финиша, сам выйти из машины он уже не смог. Сейчас пилот в госпитале в Лиме. Оттуда его отправят в родной Калининград, сообщает телеканал "Россия 24".