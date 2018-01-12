Экс-мэр Рима сядет на 2 года

По обвинению в растрате государственных средств на личные цели бывший мэр Рима Иньяцио Марино приговорен к двум годам заключения. Сумма растраты — 13 тысяч евро, которые были истрачены на 50 обедов.

Ранее ушедший в отставку после разразившегося скандала градоначальник был оправдан в суде первичной инстанции. После вынесения приговора Иньяцио Марино, который называет решение суда политическим преследованием, намерен обжаловать его в кассационном суде, передает ТАСС. Экс-мэр утверждает, что все оплаченные им за казенный счет обеды носили представительский характер.

Иньяцио Марино был избран мэром столицы Италии в 2013 году от Демократической партии. В 2015 году после серии скандалов, в том числе, связанных с обвинениями в растрате казенных средств, он был вынужден подать в отставку. В июне 2016 года в результате досрочных выборов победу одержала представительница оппозиционного "Движения 5 звезд" Вирджиния Раджи.