Военная разведка США сообщила подробности гибели аргентинской субмарины

Тема:
Поиски аргентинской подлодки 49 минут назад
12 января 201801:17
Военная разведка США сообщила подробности гибели аргентинской субмариныЧитайте нас в Telegram
Пропавшую аргентинскую подводную лодку "Сан-Хуан" разнесло взрывом за доли секунды. Об этом сообщили в управлении военно-морской разведки США. Там проанализировали параметры подводного сигнала, зафиксированного в районе пропажи субмарины.
По данным специалистов, взрыв мощностью шесть тонн в тротиловом эквиваленте произошел на глубине 400 метров. 44 моряка погибли мгновенно.
Аргентинская подлодка перестала выходила на связь 15 ноября, ее поиски шли несколько недель, напоминает телеканал "Россия 24".
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