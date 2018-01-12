Баскетбол. ЦСКА на выезде разгромил "Милан" в Евролиге

Баскетбольный ЦСКА в матче 17-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги на выезде разгромил итальянский "Милан" – 107:81 (23:15, 27:21, 27:25, 30:20). В составе московских армейцев с 24-мя набранными очками самым результативным баскетболистом стал Нандо Де Коло.

Эта победа стал для подопечных Димитриса Иттудиса 13-й в 17 сыгранных матчах главного баскетбольного турнира Европы. ЦСКА занимает первую строчку в таблице соревнования.

В следующем поединке Евролиги "красно-синие" в Москве сыграют с "Анадолу Эфес" из Турции. Игра состоится 17-го января.