Дональд Трамп рассказал об уровне своих отношений с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп полагает, что между ним и северокорейским лидером Ким Чен Ыном могут установиться положительные отношения. В интервью изданию Wall Street Journal он заявил: "У меня, возможно, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Я поддерживаю отношения с людьми". "Я думаю, вы удивлены", — добавил Трамп.

Кроме того, на вопрос о том, приходилось ли ему беседовать с лидером КНДР, президент США уклончиво ответил, что не хочет это комментировать, передает ТАСС.

Как сообщалось, в конце ноября минувшего года ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась после осуществления Пхеньяном очередного ракетного пуска, в ходе которого была испытана межконтинентальная баллистическая ракета нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что эта ракета может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

В ответ на действия КНДР Совбез ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Северной Кореи, которыми вводятся новые ограничения на поставки Пхеньяну сырой нефти и продуктов ее переработки.