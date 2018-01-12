Все похищенные из отеля Ritz драгоценности найдены

Сотрудникам парижского уголовного розыска удалось найти все ювелирные изделия, похищенные в минувшую среду, 10 января, из ювелирного магазина при знаменитом фешенебельном отеле Ritz. Данные о том, где были найдены ценности, не раскрываются.

Как сообщалось, сразу после ограбления полицейским удалось найти часть похищенных драгоценностей, которые были спрятаны грабителями в здании гостиницы во время их бегства с места совершения преступления. По данным СМИ, общая стоимость украденного – ювелирных изделий и часов престижных марок, украшенных бриллиантами — составила от 4 до 4, 5 миллиона евро.

Группа из пяти преступников напала на ювелирный магазин при парижском отеле Ritz, проникнув в здание со стороны служебного входа. Налетчики разбили пожарными топорами витрины, где были выставлены украшения. Трое из нападавших были задержаны охраной гостиницы и вызванным на место происшествия нарядом полиции, еще двоим удалось скрыться с частью награбленного.