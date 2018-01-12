"Барселона" крупно обыграла "Сельту" и вышла в четвертьфинал Кубка Испании

Испанская "Барселона" на своем домашнем стадионе "Камп Ноу" в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании обыграла "Сельту" со счетом 5:0. Первый поединок команд закончился с ничейным результатом 1:1, что позволило подопечным Эрнесто Валверде пройти в следующую стадию турнира.

В составе каталонцев забитыми голами отметились Хорди Альба, Луис Суарес, Иван Ракитич и дважды Лео Месии. Причем отметим, что дубль аргентинца позволил ему войти в десятку самых результативных футболистов турнира.

Соперник "Барсы" по четвертьфиналу определится путем жеребьевки позже.

В двух остальных поединках Кубка Испании "Севилья" под руководством нового наставника Винченцо Монтеллы одержала вторую победу (2:1) над "Кадисом" и по итогам двух игр вышла в следующий этап соревнования. А вот "Эспаньол", проиграв "Леванте" в первом матче (1:2), в ответном поединке обыграл валенсийцев со счетом 2:0, и смог перевернуть ход двухматчевого противостояния.