Пьяный дебош стал причиной экстренной посадки самолета

Из-за двух устроивших дебош пьяных пассажиров самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту испанского города Сантандер. Борт следовал из ирландского Дублина в Аликанте (Испания).

Решение о вынужденной посадке было принято командиром корабля из-за агрессивного поведения двух пассажиров, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, передает РИА Новости. После приземления сотрудники Гражданской гвардии сняли нарушителей с рейса. При этом пассажиры приветствовали действия правоохранителей аплодисментами. После инцидента самолет продолжил полет, доставив пассажиров в пункт назначения.