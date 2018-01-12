В Японии пассажирский поезд оказался в снежной западне

Из-за обрушившегося на Японию сильного снегопада несколько сотен пассажиров поезда, следовавшего из Ниигаты в Нагаоку и застрявшего в пути, всю ночь провели в вагонах. По состоянию на утро пятницы, 12 января, по местному времени они по-прежнему остаются в снежном плену.

Всего в поезде, остановившемся из-за снежных заносов, находились около 600 человек, передает ТАСС. Несмотря на то, что от места остановки до станции было всего около 300 метров, большинство пассажиров не отважилось выходить в непогоду ночью из вагонов, где есть свет, отопление и работают туалеты. Лишь часть из них – те, кого встречали родственники и знакомые — покинули поезд. Сейчас в составе остается примерно 430 человек. К утру пятницы заблокированным непогодой людям доставили воду и еду. Несколько человек, жаловавшихся на плохое самочувствие, были госпитализированы.

Всего в ночь на пятницу из-за непогоды на путях застряли не менее четырех пассажирских составов – еще, по меньшей мере, три встали на станциях, пассажиры остаются в вагонах. Общее число находящихся в них людей пока неизвестно.

Обрушившиеся на западную часть Японии и побережье Японского моря сильные снегопады во многих местах привели к транспортному коллапсу. Так, на острове Сикоку пассажирский поезд остановился из-за упавшего на рельсы дерева, в городе Токусима образовались огромные пробки на автодорогах. Нарушила непогода и авиационное сообщение: отменяются рейсы в аэропорту Кумамото на острове Кюсю, воздушная гавань Ниигаты полностью закрыла взлетно-посадочную полосу и отменила все рейсы.

Сейчас в префектуре Ниигата и других районах на побережье Японского моря количество выпавших осадков в несколько раз превышает годовую норму – в некоторых местах выпало более метра осадков, а снежный покров вырос до 2,5 метра.