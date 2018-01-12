Доклад о гибели аргентинской подлодки не имеет отношения к американской разведке

Как заявил представитель Управления разведки ВМС США, это ведомство не имеет отношения к докладу о гибели аргентинской подводной лодки – документ написан бывшим аналитиком данной службы, уволившимся несколько лет назад.

Ранее сообщалось, что, якобы, разведка ВМС США распространила доклад, в котором констатируется, что корпус пропавшей аргентинской субмарины "Сан Хуан" был полностью уничтожен взрывом за доли секунды. Автор исследования Брюс Рул утверждает, что моряки погибли мгновенно, напоминает ТАСС.

Дизель-электрическая подводная лодка ВМС Аргентины "Сан Хуан", на боту которой находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября минувшего года. Спустя 15 дней операция по спасению экипажа была прекращена, но поиски субмарины продолжаются до сих пор.