Прогулка "налево" обернулась крупными неприятностями для губернатора Миссури

Губернатор штата Миссури Эрик Гритенс стал фигурантом расследования по делу о супружеской измене, которое инициировал прокурор города Сент-Луис.

Как сообщает РИА Новости, в среду вечером Гритенс и его жена сделали публичное заявление, из которого следовало, что молодой политик, представляющий Республиканскую партию, изменил супруге. Отдельно отмечается, что "поход налево" произошел еще до избрания Эрика Гритенса на пост губернатора штата в 2016 году, а также то, что супружеская пара эту ситуацию разрешила "частным образом".

"Обвинения в адрес губернатора Гритенса вызывают серьезное беспокойство. Я решил открыть официальное расследование для проверки его действий. Исключительно важно, чтобы жители Сент-Луиса и всего штата могли доверять своим лидерам", — заявил прокурор.

В Соединенных Штатах неверность в браке считается очень серьезным проступком для политика и может поставить крест на всей его будущей карьере.

43-летний Эрик Гритенс считается одним из самых перспективных политиков США. Он закончил Оксфордский университет и несколько лет отслужил в ВМС в качестве офицера в подразделении "морских котиков", участвовал в операциях в Афганистане. Его супруга Шина Элиз Честнат является специалистом по международным отношениям.