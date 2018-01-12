Виктору Буту оказали медицинскую помощь только после обращения из посольства РФ

Отбывающему в США 25-летний тюремный срок, российскому бизнесмену Виктору Буту, оказана медицинская помощь после его повторного обращения к тюремным властям и вмешательства посольства России в Вашингтоне, передает РИА Новости.

Виктор Бут, заболевший гриппом в тяжелой форме, рассказал корреспонденту по телефону, что он был вынужден снова обратиться по внутренней электронной почте к тюремным властям за медицинской помощью. Он подробно описал симптомы и сообщил о своем состоянии, которое в тот момент было довольно тяжелым — сильный кашель с мокротой после нескольких дней очень высокой температуры, потеря голоса и слабость. По словам Бута, он впервые так тяжело заболел за последние 14 лет. После этого его вызвали в тюремный медицинский комплекс, сделали рентген легких, врач провел осмотр и назначил антибиотики.

Ранее россиянину, обратившемуся за медицинской помощью, властями тюрьмы Мэрион в американском штате Иллинойс было заявлено, что фельдшер примет и осмотрит его только через две недели.

"Потом я узнал, что, помимо моего собственного обращения, к руководству тюрьмы обратилось и посольство России по телефону из Вашингтона, и было еще обращение посольства в госдепартамент. После этого ко мне пришел заместитель начальника тюрьмы и начал расспрашивать, удовлетворен ли я оказанной медицинской помощью, и есть ли у меня какие-либо пожелания в связи с дальнейшим лечением. Он-то и отвечал, видимо, на звонки из посольства и госдепа. Хочу сказать большое спасибо нашим дипломатам за быструю своевременную помощь", — сказал Бут. По его словам, с началом приема антибиотиков его состояние стало улучшаться.

Как известно, Виктор Бут был арестован в Бангкоке в 2008 году в ходе провокационной спецоперации американских спецслужб. После этого его вывезли в США с нарушениями таиландского и американского законодательства. Он был осужден судом Южного округа Нью-Йорка на 25 лет лишения свободы, минимальный срок по предъявленным ему обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США, материальной поддержки терроризма и незаконного оборота средств противовоздушной обороны.

Судья Шира Шейндлин, которая вела дело Бута, впоследствии заявила американским СМИ о неадекватности приговора в деле россиянина, оговорившись, что по подобным обвинениям, как у Бута, который был признан присяжными виновным, по закону другой приговор она не могла утвердить.