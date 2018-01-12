В аэропорту Красноярска задержали мужчину, который вез бивни мамонта

В аэропорту Красноярска мужчину задержали за попытку незаконного провоза бивней мамонта.

В пакете, который был при себе у 25-летнего жителя Невинномыска, находилось около 10 килограммов костей мамонта. Сотрудникам полиции он рассказал, что нашел этот мешок на помойке и решил увезти домой для изготовления сувениров. Эксперты установили, что восемь фрагментов костей являются частями бивней мамонта, а один — клыком моржа. Их возраст составляет не менее 4,5 тысячи лет.

Как сообщает "Интерфакс", в настоящее время решается вопрос о возбуждении дела по ст. 7.33 КоАП РФ (уклонение от обязательной передачи государству культурных ценностей).