Australian Open. Родина и Ватутин уступили в квалификации

На первом в сезоне состязании теннисного "Большого шлема" – Открытом чемпионате Австралии, — стартовал квалификационный турнир. У женщин идет уже второй круг, а мужчины начали стартовый раунд. К сожалению, день начался неудачно для россиян: проиграли наши Евгения Родина и Алексей Ватутин.

Родина, которая в первом круге была сильнее Сабины Шариповой из Узбекистана (6:3, 6:4), на сей раз играла против болгарки Виктории Томовой. Россиянка, "посеянная" в квалификации под вторым номером, неожиданно легко уступила – 2:6, 2:6.

Ватутин, который остался один в российский диаспоре квалифаев у мужчин, встречался с японцем Го Соэдой. Матч у россиянина откровенно не получился. В первой партии он еще как-то обозначил сопротивление (3:6), а вторую отдал практически без борьбы – 0:6.