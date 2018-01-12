Пентагон готовится отразить атаку "терабайта смерти"

Пентагон США готовится отразить очередную массированную хакерскую атаку под названием "терабайт смерти".

Глава Управления информационного обеспечения Пентагона генерал Алан Линн сообщил, что уровень кибератак постоянно растет. Несколько лет тому назад подвергнуться атаке в 1-2 гигабайта было большим событием.

"Сейчас мы сталкиваемся с 600-гигабайтными атаками на пункты доступа к интернету и с неповторимыми, разнообразными способами нападения, о которых нельзя было подумать ранее", — сказал Линн.

По его словам, атака "терабайта смерти" уже где-то рядом, но Пентагон к ней готов. Как передает ТАСС, генерал заверил, что у Минобороны, в котором насчитывается порядка 3,2 миллиона пользователей, достаточно ресурсов для защиты от хакеров.

В прошлом году мир потрясли сразу несколько кибератак, которые снова доказали, что киберпреступность не знает границ и носит глобальный характер. Крупнейшими из них были атаки вымогателей WannaCry, ExPetr и BadRabbit.