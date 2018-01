Трамп отменил визит в Лондон

Президент США Дональд Трамп отменил свой визит в Великобританию, который был запланирован на февраль. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Причина отмены визита, по словам Трампа, заключается в том, что он не согласен с решением администрации бывшего президента США Барака Обамы "продать за гроши возможно одно из лучших посольств в Лондоне только для того, чтобы затем построить новое в отдаленном районе за 1,2 миллиарда долларов".

Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO!