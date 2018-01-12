На Шри-Ланке пьяный россиянин разбился на велосипеде

На Шри-Ланке в результате ДТП погиб гражданин России.

Инцидент произошел рано утром в четверг. Два российских туриста ехали на велосипедах по дороге, ведущей из курортного местечка Велигама в город Матара. Оба они находились в состоянии алкогольного опьянения.

В результате столкновения один из них погиб, второй был ранен и доставлен в госпиталь, передает "Интерфакс". Подробности ДТП не сообщаются.