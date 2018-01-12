Путин: новые санкции против России ухудшат отношения с США

Новые возможные санкции США в отношении России, о которых готовятся объявить американские власти, только ухудшат отношения между двумя странами, считает президент РФ Владимир Путин.

"Любые шаги, направленные на какие бы то ни было ограничения, я бы сказал, это совершенно очевидно, что это незаконные какие-то санкции, они будут ухудшать наши отношения с США, а не улучшать, ничего хорошего здесь нет и быть не может", — заявил глава государства на встрече с главными редакторами российских печатных СМИ.

Президент отметил, что знает о том, что Конгрессом США были приняты решения о каких-то дополнительных ограничениях. Ответные действия России будут зависеть от того, что будет сделано в реальности.

"Мы, конечно, должны будем анализировать и смотреть на то, что произойдет в реалии, в жизни. В соответствии с этим и будем реагировать", — пояснил Владимир Путин.

В начале августа 2017 года президент США Трамп подписал закон, предполагающий возможность введения санкций в отношении любых компаний мира, помогающих России строить экспортные трубопроводы.

Накануне министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что в ближайшее время о этих санкциях будет объявлено официально, передает "Интерфакс".