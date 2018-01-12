Мадридский "Реал" готов заплатить за Неймара рекордные 400 млн евро

Мадридский "Реал" не оставляет попыток приобрести нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара. Сообщается, что руководство "Королевского клуба" готово раскошелиться на 400 миллионов евро, чтобы заполучить в свою команду звездного бразильца. Однако "ПСЖ" хочет сохранить футболиста.

Напомним, что Неймар перешел во французскую команду за рекордные 222 миллиона евро. Мадридцы собираются перебить эту сумму почти вдвое, утверждает "Спорт-экспресс" со ссылкой на испанскую Marca. Ранее сообщалось, что "Реал" готов продать немецкого полузащитника Тони Крооса для сделки с бразильцем.

Кроме того, в интересы мадридского клуба входят Харри Кейн, Эден Азар и Тимо Вернер. Но их кандидатуры рассмотрят только в том случае, если "Пари Сен-Жермен" откажется продавать Неймара.