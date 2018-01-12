В Омске роженица выпала из окна родильного дома

В Омске следователи начали проверку обстоятельств инцидента, когда из окна второго этажа городского родильного дома №2 выпала 20-летняя роженица. Девушка получила незначительную травму, передает РИА Новости.

Как сообщили в пятницу в Следственном управлении СК РФ по региону, 11 января 2018 года около 16:00 (13:00 по Москве) из окна второго этажа родильного дома №2 в Омске выпала 20-летняя роженица. Проводится доследственная проверка.

В управлении отметили, что новорожденный здоров, жизни ребенка и матери, получившей незначительную травму, ничего не угрожает. Известно, что женщина выпала из окна еще будучи беременной, благодаря сугробу снега под окном ей и ребенку удалось избежать серьезных травм.