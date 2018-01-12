Москвичи снова жалуются на запах сероводорода

Жители столичного региона вновь жалуются на запах тухлой квашеной капусты. В четверг поступило 57 обращений.

Как сообщает "Интерфакс", передвижные лаборатории МЧС провели дополнительный анализ атмосферного воздуха. Превышений значений предельно-допустимых концентраций вредных примесей не обнаружено. Однако в районе полигона "Кучино" были зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду.

Москвичи начали жаловаться на вонь еще в начале декабря. Выяснилось, что источником было "Кучино". В конце декабря на полигоне запустили мощную установку по утилизации свалочных газов и пообещали, что в январе неприятный запах в должен исчезнуть. Новый факел способен утилизировать две с половиной тысячи кубических метров свалочного газа в час.