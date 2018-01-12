Ураган в Новосибирске валил елки и срывал крыши

В Новосибирске устраняют последствия ночного разгула стихии, в результате которого погиб человек. Метель началась накануне вечером. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. В результате были повреждены линии электропередачи, сорваны крыши, повалены рекламные щиты.

Ураган в Новосибирскую область пришел поздно вечером. Сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду превратился в настоящую метель. Видимость на городских дорогах стала нулевой, федеральные трассы сотрудникам ГИБДД пришлось на ночь закрыть.

От стихии в Новосибирске пострадала даже новогодняя елка на площади Карла Маркса. Сильным ветром ее наклонило, но елка не упала. Работники муниципальной службы, приехавшие на площадь, решили елку не восстанавливать. "Очень сильный был ветер, вот конструкция и она сломалась", — говорят коммунальщики.

Трагедия случилась на одной из улиц Новосибирска. Часть крыши, сорванная ветром со здания, упала на проезжавший мимо автомобиль, 24-летний водитель которого получил смертельную травму. По факту смерти водителя проверку проводит следственный комитет. В МЧС водителям не рекомендуют дальние поездки и подводят итоги прошедшего урагана.

"В 14 районах происходили кратковременное отключение электроэнергии, в двух районах и Новосибирске – повреждение кровель зданий, в Чановском районе прошли аварийно-спасательные работы по спасению рыбаков с озера Чаны", — сообщил начальник главного управления МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

Такая же стихия прошла и по соседним с Новосибирской областью Алтаю и Кузбассу. Синоптики говорят, что этот ветер в Сибирь пришел из Средней Азии, со стороны Казахстана. Но сейчас циклон уходит, оттепель сменяется похолоданием. В Новосибирске сейчас уже минус 11, а ночью по прогнозам синоптиков температура опустится до минус 20 и ветер стихнет.