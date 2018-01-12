КХЛ. В "Адмирале" будут играть только россияне

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко сообщил о желании убрать из владивостоксого "Адмирала" всех иностранцев и оставить лишь российских игроков. Также он заявил, что в России подрастает прекрасное поколение хоккеистов.

Тарасенко заметил, что в футбольном клубе "Луч-Энергия" уже навели порядок. Теперь взялись и за хоккейный "Адмирал". "Выгоняем всех иностранцев. Выгнали, остались два канадца, которые просто болеют, спрятались, на бюллетене сидят, не могут заявление написать. Но считанные дни остались, и у нас будут одни россияне", — цитирует чиновника РИА Новости.

Кроме того, Тарасенко рассказал о подрастающем поколении хоккеистов. "Посмотрите, какие у нас дети, какая молодежь! Вот я провел Кубок губернатора, запомнил мальчика, он на два года отставал от возрастной группы, которая участвовала. Ему прибавили два года и разрешили играть. Ну, виртуоз! Что он вытворял с шайбой и клюшкой… это будущий наш Харламов", — добавил временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края.