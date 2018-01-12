Возле одного из магазинов Балашихи нашли бомбу

По предварительным данным, в Балашихе, недалеко от одного из местных магазинов, обнаружена 5-килограммовая бомба. О взрывном устройстве сообщил сотрудник магазина. Сейчас взрывное устройство исследует ФСБ, сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Сообщается, что взрывное устройство представляет из себя целлофановый пакет с двумя контейнерами, в нем виднеются провода. Один контейнер содержит взрывчатое вещество, другой — поражающие элементы.