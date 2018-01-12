Хоккей с мячом. Женская сборная России – финалист чемпионата мира

В пятницу, 12 января, женская сборная России по хоккею с мячом пробилась в финал чемпионата мира, который в эти дни проходит в китайском Чэнде. В полуфинале наша команда обыграла финских хоккеисток со счетом 4:0. В решающем матче россиянки сразятся со шведками.

Сборная Финляндии так и не смогла поразить ворота сборной России. А вот наши девушки четыре раза огорчили вратаря соперника. У нас отличились Татьяна Гуринчик, Диана Липанова, Ольга Родионова и Галина Михайлова.

В другом полуфинальном матче сборная Швеции разгромила норвежских хоккеисток со счетом 5:0. Шведки, являющиеся действующими чемпионками мира, встрется с командой из России 13 января.