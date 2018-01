Серена Уильямс снялась с дочкой для обложки журнала Vogue

Американская теннисистка Серена Уильямс, которая после рождения дочери приостановила свою спортивную карьеру, тем не менее, продолжает вести активную светскую жизнь. В преддверии новогодних праздников она снялась вместе с дочерью для февральского номера модного журнала Vogue.

При этом в самом издании будут опубликованы снимки Уильямс-младшей не только с ребенком от брака с бизнесменом армянского происхождения Алексисом Оганяном, но и с многочисленными родственниками теннисистки, включая ее старшую сестру Винус. Но на обложке журнала будет размещено фото Серены и ее дочки.

Сама Уимльямс написала в социальной сети Twitter: "Я очень рада попасть на обложку Vogue вместе с дочкой! Никогда не забуду этот момент".

Thrilled to cover @voguemagazine's February issue with my daughter! This is a moment I will never forget: https://t.co/aQ6ZpxZeB4 pic.twitter.com/iTwDMoGZf7