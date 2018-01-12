Убийцу Немцова этапировали в колонию для бывших силовиков

В иркутскую колонию для бывших силовиков этапирован осужденный за убийство политика Бориса Немцова бывший боец батальона "Север" Заур Дадаев, передает РИА Новости.

Еще один из пяти осужденных Хамзат Бахаев этапирован в Кирово-Чепецк (Кировская область). Информации о том, где будут отбывать наказание остальные осужденные, пока нет.

Московский окружной военный суд в июле назначил пяти участникам убийства Бориса Немцова от 11 до 20 лет заключения. В СКР считают, что на убийство осужденные пошли корыстных побуждений — за плату в 15 миллионов рублей, а мотивы того или тех, кто организовал это преступление, до сих пор не ясны.

Следственный комитет продолжает расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, который с ноября 2015 года находится в международном розыске.