94-летнему Дзеффирелли припомнили домогательства 25-летней давности

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Секс-скандалы 1 час назад
94-летнему Дзеффирелли припомнили домогательства 25-летней давностиЧитайте нас в Telegram
Знаменитого 94-летнего итальянского режиссера Франко Дзеффирелли обвинил в домогательствах американский актер Джонатон Шек.
По словам мужчины, инцидент произошел в 1992 году во время съемок картины "Воробей", где 22-летний Шек играл главную роль. Режиссер, которому тогда было около 70 лет, якобы неоднократно приставал к нему, а однажды даже пытался склонить к интимной близости, проникнув в номер к юноше.
Все это оставило тяжелую психологическую травму, утверждает Джонатон Шек, из-за которой потом у него начались проблемы с алкоголем и наркотиками. Рассказать о произошедшем он осмелился благодаря последней волне обвинений в домогательствах в адрес известных лиц, пишет журнал People.
Вместо Франко Дзеффирелли, который сейчас испытывает большие проблемы со здоровьем, на обвинения со стороны актера ответил сын режиссера. По его словам, утверждения, с которыми выступил Шек, "не заслуживают доверия и не могут быть доказаны".
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