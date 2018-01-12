Биатлон. Волков начнет эстафету в Рупольдинге, Шипулин - завершит

Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону определился с составом эстафетной команды на гонку 4х7,5 км во время этапа Кубка мира в немецком Рупольдинде. За нашу национальную команду выступят Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.

Следует отметить, что в этом сезоне наша сборная взяла только одну медаль в прошедших кубковых гонках, а до Олимпийских игр в корейском Пхенчхане осталось не так много времени, чтобы понять, какой состав должен представлять Россию на зимних Играх-2018. Возможно, в Рупольдинге побежит та четверка, которая потом станет олимпийской.