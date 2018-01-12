Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Сиднее

Российский теннисист Даниил Медведев во второй раз в своей карьере сыграет в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Россиянин в полуфинале состязаний в австралийском Сиднее с призовым фондом 468 тыс. долларов обыграл итальянца Фабио Фоньини.

Турнир в Сиднее является подводящим к главному старту января – Открытому чемпионату Австралии в Мельбурне. Медведев начал состязания Apia International Sydney с квалификации, но успешно дошел до финала. У "посеянного" четвертым Фоньини он выиграл со счетом 2:6, 6:4, 6:1.