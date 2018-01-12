Трое подростков пострадали в столкновении легковушки с фурой в Иркутской области

Четверо молодых людей оказались в больнице после столкновения легковушки с фурой на трассе в Иркутской области. Полицейские не исключают, что незадолго до аварии пострадавшие приняли наркотики — в салоне нашли деформированную пластиковую бутылку с фольгой на горлышке и некое вещество растительного происхождения. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.

Дорожный инцидент произошел около 19:30 вечера в минувший четверг, 11 января, в Слюдянском районе области. Водитель Toyota Mark II вместе с тремя приятелями следовал из Улан-Удэ в Иркутск, но на 111 километре трассы Р-258 "Байкал" не совладал с управлением, в результате машина вылетела на встречную полосу. Сначала седан врезался в ограждение, а после боком столкнулся с большегрузом. Водитель последнего сдал влево, но легковушку отбросило в сторону, так что избежать ДТП не удалось.

Находившийся за рулем Toyota 21-летний житель Бурятии и трое его пассажиров, чей возраст не превышает 17 лет, попали в больницу, причем один из них — с тяжелой травмой головы. В салоне разбитой легковушки стражи порядка обнаружили деформированную пластиковую бутылку с фольгой на горлышке и некое растительное вещество — это дает основания полагать, что молодые люди употребляли наркотики незадолго до аварии.