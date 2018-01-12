В Исландии освятили первую православную часовню

В Рейкьявике на месте строительства будущего первого православного храма в Исландии состоялось освящение временной часовни Николая Чудотворца.

Крест освятил настоятель прихода Русской православной церкви Московского патриархата в Рейкьявике протоиерей Тимофей (Золотуский). В церемонии приняли участие представители православной общины, а также посол России в Исландии Антон Васильев.

Как сообщает РИА Новости, протоиерей Тимофей назвал возведение часовни этапным событием для православной общины в Исландии. В свою очередь Васильев заверил, что посольство продолжит оказывать содействие в организации сотрудничества с властями Исландии, а также в изыскании средств на строительство храма.

Мэрия Рейкьявика выделила участок для строительства храма и культурного центра в 2011 году. Собор будет построен на одной из центральных улиц с видом на порт. Он будет заметен всем кораблям, заходящим в порт.