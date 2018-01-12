Оставшаяся в Крыму украинская техника еще в 2014-м была металлоломом

Оставшаяся в Крыму военная техника, которую российские власти предложили забрать Киеву, уже в 2014 году была устаревшим металлоломом, заявил бывший украинский премьер и экс-министр обороны Юрий Ехануров. Он отметил, что для обороны Украины эта техника "не имеет никакого значения", однако "этот металлолом деловые люди с Украины примут и сдадут его", передает РИА Новости.

В свою очередь, редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что решение передать Киеву остающуюся в Крыму военную технику решит вопрос улучшения экологической ситуации на полуострове. Украинское вооружение требует утилизации, и "наличие всего это военного хлама в Крыму негативным образом влияет" на крымскую экологию.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, между тем, полагает, что реакция Киева на предложение российского президента вряд ли будет позитивной. При этом предложение Путина вполне вписывается в общий контекст стремления России нормализовать отношения с Украиной.

Клинцевич напомнил, что еще в 2014 году Россия предлагала Украине "нечто подобное". "Видимо, уже тогда там отдавали себе отчет в том, что у страны нет технических возможностей привести военную технику в кондиционное состояние", — отметил сенатор. Сегодняшняя реакция Киева, по его словам, вряд ли будет отличаться.

Президент России Владимир Путин накануне заявил, что Москва готова передать Киеву военные корабли и авиатехнику из Крыма, несмотря на то, что техника находится в плачевном состоянии. Для утилизации боеприпасов, которые невозможно транспортировать, российские власти готовы пригласить украинских специалистов.