Вратарь "Спартака" Ребров: первый сбор с женами - это хорошо

Московский "Спартак" отправился на первый сбор после новогодней паузы в Объединенные Арабские Эмираты, где пробудет до 22 января. Руководство клуба разрешило футболистам взять с собой жен и детей. Вратарь Артем Ребров персонально поблагодарил Массимо Карреру за такую возможность.

В Дубае "красно-белые" находятся с 9 января. Вратарь москвичей Артем Ребров сообщил, как проходят тренировки. "Вратари больше всего устают от голов, когда пропускают, а если не пропускают, то кайфуют. После тренировок спится замечательно, жена и дети рядом, тренировки идут, солнышко, море, что еще надо", — цитирует Реброва "Спорт-экспресс" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Также вратарь персонально поблагодарил Массимо Карреру за возможность взять с собой семью: "Спартак" — это одна семья. Первый сбор с женами — это хорошо. Спасибо тренеру, что разрешил взять их. Это только на пользу пойдет. С семьей все легче будет переноситься".