Киев открестился от атаки дронов на российские базы

Киев отрицает информацию о причастности к атаке дронов на российские военные базы в Сирии.

"Это не что иное, как очередная информационная атака", — заявила пресс-секретарь главы министерства обороны Украины Виктория Кушнир.

Ночью 6 января беспилотники попытались напасть на базы Хмеймим и Тартус. Семь из них были сбиты огнем зенитной ракетно-пушечной системы "Панцирь-С1", остальные шесть перехватили специалисты войск радиоэлектронной борьбы.

Дроны были самодельные, каждый беспилотник нес по десять бомб. В качестве основы для взрывчатки в боеприпасах использовался тетранитрат пентаэритрита, или ТЭН. Гораздо мощнее гексогена. Его нельзя изготовить в кустарных условиях или извлечь из других боеприпасов, передает "Интерфакс".

Начальник управления строительства и развития БПЛА Александр Новиков сообщил, что это вещество производится рядом стран, в том числе на Украине, на Шосткинском заводе химических реактивов. Сейчас специалисты пытаются установить страну-изготовителя.

Накануне президент Владимир Путин на встрече с руководителями печатных СМИ и информационных агентств заявил, что России известно, кто спланировал, заказал и оплатил атаку беспилотников.