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12 января 201811:37

Крокодил с шиной на шее задыхается, но не подпускает к себе людей. Видео

youtube.com/Caters Clips

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Как минимум два года живет в Индонезии с мотоциклетной шиной на шее крокодил вымирающего сиамскокго вида. Впервые его с таким странным "ошейником" заметили местные жители в Папу в 2016 году.

Две недели назад он вновь приплыл в это же место, выглядывая из воды с беспомощным видом. Рептилия растет и уже явно задыхается от этой "удавки", сообщает Caters TV, на канале которого в YouTube размещено видео с мучающимся животным.

Добровольцы под наблюдением специалистов из природоохранного ведомства пытаются приманивать его едой, чтобы освободить от шины, но крокодил пока не решается довериться людям и выбраться на сушу.

Если в ближайшее время его не спасти от этого резинового ошейника, то, скорее всего, он задохнется и умрет.

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