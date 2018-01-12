Световое загрязнение способствует распространению опасного вируса

После того как вирус лихорадки Западного Нила появился на восточном побережье США в 1999 году, он распространился по всей стране всего лишь за несколько лет. В результате тысячи людей заболели, поражены были и целые стаи дроздов, ворон и других птиц. В недавнем исследовании учёные предположили, что переносимый комарами вирус может иметь неожиданного помощника: световое загрязнение.

Специалисты выяснили, что птицы, заражённые вирусом лихорадки Западного Нила, в два раза дольше являются источником заражения, если они подвергаются воздействию света по ночам. А в современных городах такое происходит почти повсеместно.

Работа показывает, что световое загрязнение не только сбивает наши суточные ритмы, но и может влиять на распространение заболеваний, говорит физиолог Дженни Оуян (Jenny Ouyang) из Университета Невады. Она, впрочем, не участвовала в последнем исследовании.

Лихорадка Западного Нила – это прежде всего заболевание птиц. Но порой ею заражаются и люди, поскольку некоторые комары, кусающие птиц, "обедают" и человеческой кровью. Инфекция может вызывать лихорадку, боли во всём теле, различные высыпания, диарею, длительную усталость и в некоторых случаях воспаление мозга и его мембран. Только в США с момента возникновения там лихорадки Западного Нила от неё умерли примерно 2000 человек.

Поскольку птицы играют ключевую роль в эпидемиологии лихорадки Западного Нила, то и здоровье пернатых является важной темой, говорит экоиммунолог Мередит Кернбах (Meredith Kernbach) из Университета Южной Флориды.

Исследователи говорят, что дополнительное количество света ночью увеличивает уровень кортикостероида у птиц и других гормонов стресса, которые в свою очередь влияют на здоровье животных. По этой причине Кернбах решила выяснить, делает ли "городская жизнь" птиц более восприимчивыми к болезням.

Сначала она и её коллеги заразили примерно 50 домовых воробьёв вирусом лихорадки Западного Нила, а после орнитологи в половине клеток с пернатыми на ночь оставляли тусклый свет. Другая половина животных проводила ночи в полной темноте.

Исследователи наблюдали за симптомами заболевания в обеих группах и контролировали вес тела птиц, а также содержание вируса в крови и уровни гормонов стресса.

В обеих группах большинство птиц заболели и становились заразными в течение двух дней, почти половина из них умерла. Тем, кто подвергался воздействию света, не делалось хуже (они также не болели дольше прочих). Но был иной итог: они оставались заразными в течение более длительного периода времени.

Более ранние работы показали: в среднем через два дня иммунная система птиц отражала атаку вируса Западного Нила, в результате уровень инфекции в крови достигал достаточно низкого уровня. И даже укусившие пернатых комары спустя два дня не заражались этим вирусом. То же самое происходило с группой птиц из последнего исследования, которые спали в темноте.

А вот у птиц из первой группы концентрация вируса в крови оставалась высокой ещё два дня, говорит Кернбах. "Это удваивает инфекционный период, из-за чего возможно двукратное увеличение количества инфицированных комаров", — говорит она.

В результате, добавляют эксперты, возможно, в городской среде распространение болезни происходит дольше обычного. И это может привести к большему числу случаев заболеваний лихорадкой Западного Нила как у людей, так и у птиц.

Кернбах и её коллеги ранее думали, что свет может заставлять птиц нервничать, что может снижать их сопротивляемость заболеванию. Но анализы крови показали, что птицы не были более "напряжёнными", их системы реакции на стресс оставались исправными.

Теперь Кернбах считает, что вместо этого свет может изменять содержание другого гормона, мелатонина, который также может влиять на иммунные реакции.

Световое загрязнение наблюдается во многих странах и не только в городских средах. Следовательно, не только жители мегаполисов могут иметь более высокие риски заражения той же лихорадкой Западного Нила.

Люди могут влиять на динамику инфекционных заболеваний намного сильнее, чем считалось прежде, заключают специалисты.

Результаты исследования были представлены на ежегодной встрече Общества интегративной и сравнительной биологии (Society for Integrative and Comparative Biology).

К слову, световое загрязнение признано очередной угрозой для опылителей, и из-за него весна приходит раньше срока. Кроме того, из-за ночного света человечество рискует больше никогда не увидеть сияние Млечного Пути.