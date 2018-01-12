Трамп отверг мигрантов из "стран-гадюшников"

Соединенным Штатам не нужны мигранты из "стран-гадюшников", уверен президент страны Дональд Трамп. Заявление прозвучало на встрече с конгрессменами, которые пытались предложить американскому лидеру компромиссное соглашение, касающееся мигрантов из Гаити, Сальвадора и стран Африки, сообщила газета Washington Post.

Слова Трампа вызвали возмущение у властей Гаити. Как утверждает корреспондент телеканала NBC News Йамише Алкиндор, правительство Гаити официально вызвало представителя США для объяснения этих слов. По словам журналистки, посол Гаити в США также сообщил ей, что американский президент "либо неправильно проинформирован, либо плохо воспитан".

Ужесточение миграционной политики было одним из главных тезисов предвыборной кампании Дональда Трампа. Накануне Верховный суд США разрешил администрации президента США реализовать все положения указа по иммиграции, запрещающего въезд гражданам шести стран. Документ с новыми ограничениями был принят осенью 2017 года, напоминает РИА Новости.