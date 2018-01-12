Пациент больницы в Ленобласти до смерти избил больного соседа

В инфекционном отделении больницы в Гатчине (Ленинградская область) один из пациентов во время ссоры жестоко избил другого больного.

Как установили следователи, он нанес потерпевшему не меньше трех ударов кулаками по голове. Впоследствии избитый пациент больницы скончался в реанимационном отделении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия в гатчинской больнице. Назначены необходимые судебные экспертизы, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.