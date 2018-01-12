Белоруссия не собирается ни с кем дружить против России

Россия для Минска является стратегическим партнером первостепенной важности. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Министр отметил, что Россия — это главнейший торгово-экономический партнер для Белоруссии, с которым в прошлом году товарооборот достиг почти 30 миллиардов евро. При этом Евросоюз является вторым по значимости партнером.

Как сообщает ТАСС, по словам Макея, Белоруссия находится на стыке между Востоком и Западом и на себе ощущает все негативные последствия конфронтации. Поэтому страна стремится к тому, чтобы иметь равноприближенные отношения со всеми, и не собирается ни с кем дружить "за счет России или против, или в ущерб России".