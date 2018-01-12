Маленькая пассажирка кроссовера пострадала в результате ДТП в Мурманске

В сети размещены кадры дорожно-транспортного происшествия, произошедшего днем в четверг, 11 января, на проспекте Кольском в Мурманске.

На записи видно, что водитель автомобиля "ВАЗ-2112" совершил левый поворот и оказался на пути у кроссовера Mitsubishi, через несколько мгновений протаранившего легковушку.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Мурманской области, в результате ДТП пострадал водитель "Лады" и 3-летняя девочка, находившаяся в салоне иномарки.

По предварительной информации, виновником аварии является мужчина, управлявший отечественным авто.