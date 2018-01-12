Уральские чиновницы пожаловались, что за ними подсматривают в туалете

В уральской прессе накануне появились сообщения о том, что в женском туалете правительственного здания Свердловской области, где расположены, в частности, региональное министерство по управлению госимуществом, региональное министерство строительства, а также представительство МИД в Екатеринбурге, за женщинами подсматривают в туалете.

Сообщалось, что посетительницы обнаружили там видеокамеру и мужчину, которого затем охранники правительственного здания передали прибывшим полицейским.

"По словам мужчины, он зашел с улицы в туалет по естественной надобности и перепутал помещения", — пояснил РИА Новости представитель регионального УМВД.

Никакой техники при нем и в женском туалете не обнаружено не было, так что оснований для задержания мужчины не было, однако дальнейшая проверка полицейскими ведется.

В декабре, и тоже на Урале, произошел аналогичный "туалетный скандал". Тогда в с городе Красноуфимске под статью "Незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих личную тайну, без его согласия" попал местный депутат и директор МУП "Энергосервис"

Сообщалось, что он установил видеорегистратор в женском туалете этого предприятия. Было возбуждено дело, но после того, как депутат признал вину и раскаялся, оно было прекращено.